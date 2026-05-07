marco rubio in vaticano per ricucire con il papa

Il segretario di Stato americano è arrivato a Roma con un volo atterrato all'aeroporto di Ciampino, accompagnato da misure di sicurezza stringenti. La visita si svolge in occasione di incontri con il Papa, con l'obiettivo di riprendere i contatti tra le due parti. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle attività previste durante la permanenza in città.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è a Roma. L'aereo su cui viaggiava è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, è atteso oggi in Vaticano, domani invece sarà a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto. Dopo l'arrivo il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto verso le 9. Ricucire i rapporti con il Vaticano. La missione di Rubio arriva a pochi giorni delle tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusandolo di “ mettere in pericolo molti cattolici e molte persone ” e che il Papa sarebbe favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Italia e Vaticano: incontrerà Meloni e il Papa

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