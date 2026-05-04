Marco Rubio si trova a Roma per incontrare il Papa e discutere dei rapporti tra le istituzioni. La visita è confermata da fonti ufficiali di entrambi i luoghi di potere. L’appuntamento è programmato per giovedì 7 maggio alle 11, presso il Vaticano. La visita di Rubio si inserisce in un percorso di dialogo tra il rappresentante statunitense e le autorità ecclesiastiche e civili italiane.

Le conferme ufficiali sono arrivate sia da oltretevere che da Palazzo Chigi. Il Pontefice riceverà Rubio in udienza giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico, mentre il giorno seguente, alla stessa ora, il segretario di Stato sarà nella sede del governo italiano per parlare con il presidente del Consiglio Il segretario di Stato statunitenseMarco Rubiosarà a Roma dal 6 all’8 maggioper promuovere le relazioni bilaterali conl’Italia e il Vaticano. A renderlo noto è il Dipartimento di Stato, secondo il quale l’incontro con i vertici della Santa Sede servirà per “discutere dellasituazione in Medio Orientee degli interessi comuni nell’emisfero occidentale“, mentre i colloqui con le controparti italiane “saranno incentrati sugliinteressi di sicurezza condivisie sull’allineamento strategico“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, Marco Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Papa Leone XIV e Meloni

Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Italia e Vaticano: incontrerà Meloni e il Papa

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