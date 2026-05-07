Alle 8:30 del mattino, il volo del segretario di Stato degli Stati Uniti è atterrato all’aeroporto di Ciampino a Roma. Marco Rubio si trova in Italia per una visita di due giorni, durante i quali incontrerà il Papa e la presidente del Consiglio. La sua presenza segue un programma di incontri e appuntamenti ufficiali, senza comunicati ufficiali sui temi trattati.

Alle 8 e 30 ora italiana il volo del segretario di Stato Usa, Marco Rubio è atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma. Oggi, dopo le 11, Rubio sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e successivamente il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Venerdì mattina, Rubio sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Anche ieri il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, alla vigilia dell’incontro col suo omologo, richiesto di un commento sui continui attacchi di Trump al Papa, osservava: ”Non vorrei entrare in giudizi personali, io credo che il Papa fa quello che deve fare. Fa il Papa. Attaccarlo in questa maniera mi pare perlomeno un po’ strano”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marco Rubio è arrivato a Roma: missione in due giorni per ricucire col Papa e Meloni

Notizie correlate

Leggi anche: Usa, Marco Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Papa Leone XIV e Meloni

Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani il segretario di Stato americano Rubio dal Papa; Marco Rubio a Roma, oggi e domani strade chiuse e divieti per la visita del segretario Usa; Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a RomaIl segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato a Roma. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. ansa.it

Marco Rubio è a Roma, il segretario di Stato Usa incontrerà Papa Leone. Poi colloquio con MeloniIl segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi, dopo le 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leonne e successivamente il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Una ... ilgazzettino.it

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, oggi l'incontro con il Papa. L'aereo è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Oggi l'incontro con Papa Leone. #ANSA - facebook.com facebook

“Il problema tra Israele e il Libano non è Israele o il Libano, è Hezbollah. E se vai in Medio Oriente, scopri che Teheran è dietro ognuno di questi gruppi, da Hamas a Hezbollah fino agli Houthi”. Ad affermarlo il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio d x.com