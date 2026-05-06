Delitto di Garlasco Andrea Sempio e Marco Poggi in procura a Pavia | il fratello di Chiara sentito due ore dai pm

Oggi in Procura a Pavia, Andrea Sempio e Marco Poggi si sono presentati per essere ascoltati dagli inquirenti. Andrea Sempio, l’unico indagato nel caso del delitto di Garlasco, è stato sentito dai pm per circa due ore. La riapertura dell’indagine ha portato a questa nuova testimonianza, con il fratello di Chiara che ha fornito alcune precisazioni. I dettagli dell’interrogatorio non sono ancora stati resi noti.

Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato oggi, mercoledì 6 maggio, in Procura a Pavia per essere interrogato. I suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno però annunciato che il loro assistito sceglierà di non rispondere, in attesa di poter esaminare l’intero fascicolo delle accuse a suo carico e preparare una difesa completa. Sempio continua a negare ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando la pena di 16 anni confermata dalla Cassazione. Sarà ascoltato anche Marco Poggi.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO: TUTTE LE SIT DI MARCO POGGI FRATELLO DI CHIARA | DELITTO DI GARLASCO

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