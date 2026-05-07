Marco Poggi ostile e in costante difesa di Andrea Sempio | per gli inquirenti il fratello di Chiara avrebbe modificato le testimonianze

La Procura di Pavia ha notificato la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi con motivi abietti e crudeltà. Accanto a lui, si trova ancora una persona ritenuta coinvolta, mentre gli inquirenti hanno indicato che un fratello della vittima avrebbe modificato le proprie testimonianze, mostrando atteggiamenti ostili e in difesa di Sempio. La vicenda resta al centro dell’attenzione, con sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Pavia, 7 maggio 2026 – Accanto ad Andrea Sempio, a cui oggi la Procura di Pavia ha notificato la chiusura dell’indagine sul Caso Garlasco accusandolo dell'omicidio volontario di Chiara Poggi con l’aggravante di motivi abietti e futili e della crudeltà, sembra esserci ancora qualcuno. Vale a dire il suo migliore amico nonché fratello della vittima, Marco Poggi. Secondo un’anticipazione social del Tg1, infatti gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una "modificazione" del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Nelle carte dell'inchiesta i carabinieri definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio", di cui è da sempre amico.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Marco Poggi ostile e in costante difesa di Andrea Sempio”: per gli inquirenti il fratello di Chiara avrebbe modificato le testimonianze Notizie correlate Marco Poggi «ostile» e in «costante difesa d'ufficio di Sempio». Il fratello di Chiara ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di... Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco, la procura: "Sempio uccise Chiara con odio" | Inquirenti: "Marco Poggi ostile"La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marco Poggi ostile e in costante difesa d'ufficio di Sempio. Il fratello di Chiara ai carabinieri: Così mi state influenzando; Garlasco, 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio'; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Tivù Verità | Garlasco: il lato oscuro di Andrea Sempio. Marco Poggi ostile e in costante difesa di Andrea Sempio: per gli inquirenti il fratello di Chiara avrebbe modificato le testimonianzeSecondo un’anticipazione social del Tg1, le autorità ritengono che Marco ha cambiato il contenuto delle deposizioni rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi fa ... ilgiorno.it Marco Poggi descritto come ostile e costantemente schierato in difesa di Alberto SempioDelitto di Garlasco, perché cambia la testimonianza di Marco Poggi Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi, se ... assodigitale.it Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- x.com Garlasco, l’arrivo di Marco Poggi in procura - facebook.com facebook