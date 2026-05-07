Durante un interrogatorio avvenuto il 20 maggio 2025, l’indagato ha manifestato un comportamento considerato ostile dalle forze dell’ordine. Nei documenti dell’inchiesta sulla morte di una giovane donna di Garlasco, le autorità hanno accusato l’uomo di aver tentato di influenzare l’esito delle indagini. La procura di Pavia ha recentemente concluso le indagini e ha formalizzato l’accusa contro un altro sospettato, ritenuto responsabile dell’omicidio.

Marco Poggi avrebbe tenuto un atteggiamento ostile durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025: lo scrivono i carabinieri nelle carte dell’inchiesta sul delitto di Garlasco che la procura di Pavia ha appena chiuso accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi. Come rivela il Tg1, infatti, il fratello della vittima avrebbe dichiarato: “Io capisco che fate il vostro lavoro però in questa situazione mi state influenzando”. E ancora: “Non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive .. omissis.. non riesco neanche a finire la frase”. Per gli inquirenti, quindi, si registra una “modificazione” del contenuto delle dichiarazioni delle testimonianze rese nell’arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi accusa i carabinieri di volerlo manipolare: “Mi state influenzando”

GARLASCO SCOOP!:MARCO POGGI E AMICI...ECCO CHI SONO I VERI ASSASSINI DI CHIARA,AIUTATI DA GAROFANO.

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest - facebook.com facebook

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello de x.com