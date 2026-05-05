I familiari e Marco Poggi sono stati convocati dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine ancora in corso. Le autorità stanno analizzando nuove evidenze, tra cui alcune foto del corpo, e stanno considerando una possibile colluttazione come parte delle ipotesi investigative. Le analisi medico-legali sono state aggiornate, fornendo ulteriori dettagli sui traumi e sulle caratteristiche delle lesioni. La vicenda si sviluppa con nuove ipotesi che potrebbero influenzare le prossime fasi delle indagini.

? Cosa scoprirai Come cambiano le indagini con la nuova ipotesi della colluttazione?. Cosa rivelano le nuove analisi medico-legali sulle foto del corpo?. Perché l'interrogatorio di Marco Poggi coincide con quello di Sempio?. Quali prove tecniche potrebbero scardinare l'ipotesi della premeditazione?.? In Breve Stefania e Paola Cappa saranno ascoltate il 6 maggio 2026 a via Vincenzo Monti.. La dottoressa Cristina Cattaneo ha condotto nuove analisi medico-legali sulle foto del corpo.. Il Ris di Cagliari ha fornito dati spaziali per la ricostruzione della scena.. L'ipotesi investigativa punta a una colluttazione invece della premeditazione del delitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: familiari e Marco Poggi convocati dai Carabinieri

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