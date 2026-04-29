Il candidato a sindaco della Coalizione Civica ha espresso la sua posizione sul distretto orafo di Arezzo. La dichiarazione è stata rilasciata il 29 aprile 2026, durante un evento pubblico nella città toscana. Donati ha evidenziato alcuni punti riguardanti lo stato attuale del settore e le possibili iniziative future, senza però entrare nel dettaglio di proposte specifiche o interventi immediati.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . «Rafforzare il distretto orafo significa innanzitutto consolidare la sua competitività internazionale attraverso innovazione, formazione e sicurezza. È necessario sostenere la digitalizzazione delle imprese, favorendo l’adozione di tecnologie avanzate per il design, la tracciabilità e la produzione sostenibile, così da aumentare qualità e valore aggiunto. Parallelamente, va potenziato il legame con scuole, ITS e università per formare nuove competenze specializzate e contrastare la carenza di manodopera qualificata. Un secondo asse...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafo

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