Marcallo con Casone auto esce di strada ed entra nel muro di una villa

Nella notte a Marcallo con Casone, una vettura è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro il muro di una villa in via Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per estrarre eventuali feriti e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui possibili danni alla proprietà o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco in provincia di Milano e non per il maltempo. A Marcallo con Casone, nel magentino, una macchina è uscita di strada, per motivi da accertare, finendo la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione in via Roma. Per disincastrare il mezzo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco che dopo complesse manovre hanno recuperato l'autovettura. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Dunque, se l’è cavata con qualche ferita lieve. Poteva andargli ben peggio, a vedere l’auto uscita distrutta dall’impatto con il cemento. Sul posto anche i carabinieri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcallo con Casone, auto esce di strada ed “entra” nel muro di una villa Notizie correlate Auto esce di strada e finisce contro il muro di una casa, sfondandoloIl giovane guidatore è stato condotto per accertamenti all'ospedale di Legnago, dopo l'incidente avvenuto a Sanguinetto nelle prime ore di giovedì. Auto esce di strada e si ribalta nel Lodigiano: morta una ragazza di 29 anniUn'auto è uscita di strada e si è ribaltata questa mattina a Tavazzano con Villavesco nel Lodigiano. Una raccolta di contenuti Strage sull’A4 a Marcallo Con Casone: quattro morti, un ferito graveMarcallo Con Casone, 12 maggio 2022 - Una strage come non la si ricorda da anni. Ieri il tratto dell’autostrada A4 Torino – Milano si è macchiato del sangue di quattro uomini. Morti nello schianto tra ... ilgiorno.it Incidente autostrada A4 a Marcallo con Casone: furgone tampona auto con operai a bordo, 4 morti e un ferito graveTragedia mercoledì mattina sull’Autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Marcallo con Casone, nel Milanese. Quattro uomini di origine pachistana hanno perso la vita in un gravissimo incidente ... milano.corriere.it