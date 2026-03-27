Marc Marquez ha espresso preoccupazioni riguardo alla sua capacità di spingere al massimo la Ducati GP26 durante le gare del 2026. Il pilota spagnolo ha evidenziato i timori legati alle prestazioni e alla gestione della moto in situazione di gara, sottolineando le difficoltà incontrate nel trovare il giusto equilibrio tra velocità e controllo. La sua analisi si concentra sulle sfide tecniche e sulla strategia da adottare in pista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez, il pilota spagnolo di MotoGP, è al centro di diverse discussioni riguardanti il suo rendimento attuale e le prospettive future, soprattutto in vista dell’introduzione delle nuove gomme Michelin per il 2026. Michele Pirro, collaudatore di Ducati, ha sottolineato come Marquez stia gestendo in modo diverso le sue performance tra le gare Sprint e quelle tradizionali. Secondo Pirro, ci sono dei dubbi sulla durabilità delle gomme, specialmente sul pneumatico posteriore duro, che potrebbero influenzare la strategia di gara di Marquez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Michele Pirro spiega il timore di Marc Marquez nel forzare la Ducati GP26 in gara.

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