Marc Marquez ha deciso di modificare la propria strategia per affrontare le difficoltà di stabilità riscontrate sulla Ducati GP26. La modifica sarà applicata durante il prossimo Gran Premio in Brasile, dove il pilota si concentrerà sull’implementazione delle nuove tecniche di guida e impostazioni. La squadra analizza i dati raccolti durante le sessioni precedenti per ottimizzare il setup della moto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha adottato un approccio differente durante il Gran Premio del Brasile del 2026, abbandonando la strategia che lo aveva portato a conquistare il titolo nel 2025. Questa volta, il focus dell’otto volte campione del mondo è stato quello di aiutare Ducati a risolvere i problemi di stabilità al posteriore della GP26, che si erano rivelati problematici fin dall’inizio della stagione. Il 2026 ha segnato un inizio difficile per Ducati. Aprili, con la sua formidabile prestazione, ha continuato a dominare la scena. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez cambia strategia per risolvere i problemi di stabilità della Ducati GP26.

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