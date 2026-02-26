MotoGP Alex Marquez | Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test mi sento più pronto dell’anno scorso

Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione della carriera nella classe regina con la Ducati del team Gresini. Il fratello minore di Marc proverà a ripetersi anche quest’anno su quei livelli, ma non sarà facile battere la concorrenza dell’Aprilia di Marco Bezzecchi ma anche dell’altro ducatista ufficiale Francesco Bagnaia. “Siamo stati i più veloci a Sepang, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quest’anno abbiamo avuto più lavoro nel provare le varie componenti e meno tempo per concentrarci su noi stessi. Essere felici al 100% è impossibile, tutti avrebbero voluto qualche giorno di test in più, la continuità sarà l’aspetto chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

