Un uomo di Asciano ha raccontato di aver vissuto un momento di grande dolore durante un incendio che ha interessato il monte. Ha riferito di aver sentito come una perdita personale nel vedere il paesaggio in fiamme e nel vedere le anziane del paese in lacrime. La sua testimonianza è stata resa alla presenza delle autorità, che stanno indagando sulle cause e sugli effetti dell’incendio.

Asciano (Pisa), 7 maggio 2026 – “Sono morto quando ho visto il monte bruciare. Sono morto quando ho visto piangere le nonne ”. È lo sfogo di Manuel Gelli, 15 anni, di Asciano, pubblicato su Instagram e diventato virale in poche ore. Nella notte del primo maggio è stato tra gli sfollati per l’incendio del monte Faeta, sul versante pisano. Oggi, dal terrazzo di casa, guarda gli ettari anneriti dal fuoco: il paesaggio con cui è cresciuto, ma che ora fatica a riconoscere. Quando ha visto arrivare le fiamme? “Giovedì 30 aprile: il fuoco aveva oltrepassato la collina, spinto dal vento. La mattina del Primo Maggio l’incendio si era avvicinato al paese ma il fumo era così denso da coprire tutto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manuel, grande cuore di Asciano: “Sono morto con quell’incendio”

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