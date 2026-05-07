manovre salvavita gli allievi dei collegi a lezione di soccorso

Due mesi dopo essere entrato nel collegio, uno studente ha subito un arresto cardiaco durante le lezioni. Fortunatamente, grazie alle manovre salvavita eseguite da altri allievi, la situazione si è risolta positivamente. Per questa ragione, gli studenti stanno partecipando a sessioni di formazione sul soccorso, con l’obiettivo di essere preparati in casi di emergenza. L’esperienza ha evidenziato l’importanza di conoscere le manovre di primo intervento tra i giovani in ambienti scolastici.

Era entrato in collegio da soli due mesi ed è stata la sua fortuna. Se infatti Matteo Gabellotti avesse avuto un arresto cardiaco altrove, il finale sarebbe stato diverso. Invece lo studente di Ingegneria biomedica ha avuto un arresto cardiaco nella palestra del collegio Cardano, a pochi metri da un defibrillatore e Nicola Loizzo intervenuto prontamente, l’ha salvato. "Mio padre è morto per lo stesso motivo – confessa Matteo –. Nicola ha restituito la vita a me e a mia mamma". "Matteo ha avuto una crisi convulsiva – aggiunge Nicola Loizzo originario della provincia di Bari al 6° anno di Medicina – poi ha smesso di respirare. Con le manovre salvavita e il defibrillatore, che non avevo mai usato, l’ho aiutato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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