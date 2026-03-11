Lezione salvavita per gli alunni della Giorgini

Gli studenti della scuola Giorgini hanno partecipato a una lezione dedicata alle manovre salvavita, strumenti fondamentali in situazioni di emergenza. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in esercitazioni pratiche per apprendere le tecniche di primo soccorso e rianimazione. La sessione si è concentrata sull’importanza di conoscere queste procedure, che possono essere decisive in momenti critici.

Le manovre salvavita rappresentano un patrimonio di conoscenze che può fare la differenza tra la vita e la morte. Saper riconoscere un arresto cardiaco, allertare tempestivamente i soccorsi e praticare correttamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) o conoscere la manovra di Heimlich per disostruire le vie aeree da cibo o corpi estranei sono competenze fondamentali che ogni cittadino dovrebbe possedere. Nei giorni scorsi, presso la Scuola secondaria di primo grado “G.B.Giorgini” di Montignoso, si è svolto con grande successo un corso di formazione sulle manovre salvavita rivolto agli studenti di tutte le classi. L’iniziativa, coordinata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lezione salvavita per gli alunni della Giorgini Articoli correlati Coldiretti Ancona, gli alunni delle Antognini a lezione di educazione alimentare con gli agricoltoriEducazione alimentare e scoperta del mondo agricolo per le classi prime della primaria Antognini di Ancona, ieri alle prese con una lezione... Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto... Aggiornamenti e notizie su Lezione salvavita Temi più discussi: Lezione salvavita per gli alunni della Giorgini; Gli studenti alla lezione 'salvavita'; Emergenza soffocamento: a Mantova corsi gratuiti per imparare le manovre salvavita nei bambini; A Ternate un corso per imparare le manovre salvavita contro il soffocamento. Gli studenti alla lezione 'salvavita'Mattinata speciale per gli alunni dell’Istituto Puerari con la 'scoperta' dell’ambulanza e delle sue attrezzature ... laprovinciacr.it Una lezione pratica sulle manovre salvavita per bambini e adultiSoffocamento ed emergenze pediatriche: dimostrazioni di valutazione della coscienza, rianimazione e manovre di disostruzione a cura della pediatra Militerno ... lanuovaprovincia.it Oggi al Liceo Vallisneri di Lucca è stata una mattina speciale. 80 studenti hanno partecipato a una lezione di BLSD, imparando le manovre salvavita. A insegnare I docenti Istruttori della nostra scuola, supportati da altri istruttori arrivati da tutta la Provinc - facebook.com facebook