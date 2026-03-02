Primo soccorso e manovre salvavita | a Forlimpopoli il corso Viva Sofia

A Forlimpopoli si è tenuto mercoledì alle 17,30 un corso di primo soccorso e manovre salvavita chiamato

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e l’Associazione delle Mariette presieduta da Verdiana Gordini, hanno organizzato mercoledì alle 17,30 il corso teorico-pratico “Viva Sofia – Rianimazione cardiopolmonare” presso Casa Artusi e (via Andrea Costa, 27 a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Niente panico”: corso sul primo soccorso e manovre pediatriche di disostruzioneL'iniziativa ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze utili per gestire tempestivamente le emergenze pediatriche e ridurre il rischio...

