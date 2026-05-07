mannarino torna con primo amore

Dopo cinque anni di assenza dalla scena musicale, Mannarino ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Primo Amore”, distribuito da BMG. Il disco è disponibile da venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. La notizia è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e le immagini promozionali sono state scattate da Chiara Mirelli.

foto di Chiara Mirelli ROMA – A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, , pubblicato da BMG e disponibile da venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il nuovo album segna una nuova fase del percorso artistico del cantautore e lo conferma tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, interprete di un cantautorato popolare e non convenzionale. “Primo Amore” è un mondo sonoro in cui si muove un uomo sospeso tra cielo e terra, vita e morte, luce e oscurità. Il disco nasce da una profonda ricerca di senso e si sviluppa attorno a una domanda essenziale: chi siamo davvero? Il titolo rimanda al momento in cui qualcosa nasce e, allo stesso tempo, muore per sempre.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Mannarino Intervista Primo Amore

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