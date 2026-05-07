Il cantautore Mannarino ha pubblicato il suo nuovo album intitolato ‘Primo Amore’ il 8 maggio, distribuito da BMG. L’opera rappresenta un viaggio di ricerca personale, come dichiarato dall’artista stesso. Il disco è disponibile in tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici. La tracklist comprende diverse canzoni che riflettono il percorso artistico e introspectivo dell’autore.

E’ un disco necessario ‘Primo Amore’ (Bmg) di Mannarino, disponibile da venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, un album figlio di un’urgenza creativa (dopo cinque anni di silenzio discografico) e di una ricerca dentro se stessi del senso più profondo della vita, del proprio posto nel mondo, un viaggio interiore messo in musica e parole, come racconta il cantautore romano in un un incontro in videocollegamento su Zoom con la stampa. Un lavoro nato durante il Covid, “un momento di solitudine e dolore con la pandemia che ha messo tutti di fronte all’idea della morte, in quella che è stata la peste dei nostri giorni, che ci ha sbattuto in faccia la caducità della vita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mannarino torna con ‘Primo Amore’: “E’ un viaggio di ricerca necessario dentro me stesso”

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