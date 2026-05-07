Mannarino | la rinascita tra Panama e il nuovo disco Primo amore

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la solitudine di Panama la nuova musica di Mannarino?. Perché il brano su Maradona rappresenta un ponte verso il divino?. Cosa ha spinto l'artista a rifiutare il modello di Sanremo?. Come cambierà il tour con l'integrazione dei ritmi sudamericani?.? In Breve Nuovo tour in partenza il 21 giugno da Fermo con arrangiamenti ritmici ossessivi.. Influenze musicali derivano da artisti brasiliani Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso.. Brano dedicato a Maradona riflette il vissuto adolescenziale del cantautore in periferia.. Mannarino critica l'attuale format televisivo di Sanremo privilegiando il valore delle canzoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mannarino - Ciao (Official Audio)

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