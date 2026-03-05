Indian Wells 2026 Berrettini vince all’esordio con Mannarino | Fiero di me stesso

Al Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini ha vinto il suo primo match contro Adrian Mannarino. L'incontro si è concluso con la vittoria di Berrettini, che ha dichiarato di essere fiero di sé stesso. La partita si è svolta tra momenti di fatica e crampi, ma il tennista italiano è riuscito a portare a casa il risultato. La sfida si è giocata il 5 marzo 2026.

Miami, 5 marzo 2026 – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.48 del ranking. “Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all’ultimo punto – ha detto Berrettini a fine partita -. All’inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po’ di crampi. Da principio ero un po’ sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: ‘Ok, è normale’. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set(Adnkronos) – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino, Indian Wells 04-03-2026Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si giocheranno la qualificazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells intorno alla mezzanotte... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells. Temi più discussi: Berrettini al 2° turno, Mannarino ko. Out Bellucci; Stanotte Berrettini e Paolini alla Eisenhower Cup: live su SuperTennis; Berrettini batte anche i crampi: Mannarino ko in tre set. Fuori Bellucci; Indian Wells: ecco il tabellone degli italiani nel Sunshine Double. ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e BellucciParte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells. Comincia in ... oasport.it Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set(Adnkronos) - Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per ... vicenzareport.it Tennis, #Berrettini avanza a Indian Wells, fuori Bellucci x.com Bellucci gioca alla pari con Diallo, ma il canadese la spunta a Indian Wells - facebook.com facebook