Dopo cinque anni, Mannarino torna con il nuovo album intitolato “Primo amore”, in uscita domani. L'artista ha condiviso di aver trovato nuova ispirazione su un'isola caraibica, dove ha dedicato tempo alla chitarra e al surf. La pubblicazione del disco segna un momento importante nella sua carriera, dopo un periodo di assenza dalle scene musicali. L’album rappresenta un passo significativo nel suo percorso artistico.

Milano – Mannarino, cinque anni dopo. Il nuovo album “Primo amore”, in uscita domani, racconta il cantautore romano da una nuova angolazione, come ammette lui stesso nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, raccontando come il tempo gli abbia concesso di perdersi e ritrovarsi. “Ho attraversato un periodo davvero insolito per me” dice Alessandro, 46 anni. “A gennaio 2020 avevo suonato alla ‘Curieuse Nocturne’ al Museo d’Orsay di Parigi, davanti a cinquemila persone: c’era entusiasmo, avevamo annunciato il tour e il futuro sembrava pieno di promesse, soprattutto per il disco a cui stavo lavorando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno di Mannarino al “Primo amore”: “Sono rinato su un’isola caraibica grazie alla chitarra e al surf”

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