Per un po’ d’amore il nuovo singolo di Mannarino

Un nuovo singolo di Mannarino intitolato “Per un po’ d’amore” è stato annunciato e distribuito oggi. Il brano segue “Ciao”, il primo estratto che ha introdotto il percorso musicale che proseguirà con l’album “Primo Amore”, previsto per l’8 maggio e pubblicato da Bmg. La canzone rappresenta l’ultimo capitolo in attesa dell’uscita del disco completo.

ROMA – Dopo “Ciao”, primo estratto che ha inaugurato il nuovo percorso artistico, Mannarino annuncia “Per un po’ d’amore”, in uscita oggi: il brano anticipa l’album “Primo Amore”, in uscita l’8 maggio per Bmg. Il singolo nasce da una sensazione tanto semplice ma destabilizzante: “Non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti”. È proprio in questa sospensione che il brano prende forma, abitandone le crepe: uno spazio in cui i legami nascono e si dissolvono senza mai trovare una definizione stabile. Per un po’ d’amore non racconta una storia lineare, ma restituisce una fotografia del presente. I rapporti sono fragili, intermittenti, attraversati da domande aperte eppure necessari.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Per un po’ d’amore”, il nuovo singolo di Mannarino C'È UN LUPO MANNARO CHE DORME NEL MIO LETTO!!! Notizie correlate Mannarino torna in scena: nuovo singolo e tour estivo nei festivalMannarino prepara il ritorno sul mercato discografico e sui palchi nazionali con l'uscita del nuovo brano Per un po' d'amore, previsto per giovedì 23... Lingue tornano con “Un po’ ci conviene”: il nuovo singolo in radio e in streaming dal 13 marzoDa venerdì 13 marzo 2026 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale Un po’ ci conviene, il nuovo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo percorso artistico per Mannarino con Per un po’ d’amore; Mannarino: Per un po' d'amore anticipa l'album e il Tour 2026; Mannarino torna con il singolo Per un po' d'amore e annuncia il tour 2026; BENJI & FEDE: IL NUOVO SINGOLO OH, MARIA! ESCE VENERDÌ 24 APRILE. Per un po’ d’amore, il nuovo singolo di MannarinoROMA – Dopo Ciao, primo estratto che ha inaugurato il nuovo percorso artistico, Mannarino annuncia Per un po’ d’amore, in uscita oggi: il brano anticipa l’album Primo Amore, in uscita l’8 maggio ... lopinionista.it Mannarino lancia 'Per un po' d'amore', anticipo dell'album 'Primo Amore'Alessandro Mannarino annuncia l'uscita di Per un po' d'amore, il suo nuovo singolo disponibile da giovedì 23 aprile. Il brano anticipa l'album Primo Amore, la cui pubblicazione è prevista per l'8 ... it.blastingnews.com Mannarino torna con tutto insieme: domani esce "Per un po' d'amore", il nuovo singolo che anticipa l'album "Primo Amore", fuori l'8 maggio per BMG. E dopo tre anni lontano dai palchi, riparte con 20 date estive a cielo aperto da giugno a settembre, prodotte d - facebook.com facebook