Dal Museo d’Orsay alla capanna a Panama | la svolta di Mannarino

Il cantante annuncia il suo quinto album, intitolato “Primo amore”, che sarà disponibile dal 7 maggio. Il progetto musicale segna una svolta nella sua carriera, con un nuovo sound e tematiche diverse rispetto ai lavori precedenti. La pubblicazione arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo disco e si accompagna a un tour che toccherà diverse città italiane. L’artista ha condiviso alcuni dettagli sul processo di creazione e sulle ispirazioni del nuovo album.

Mannarino, cinque anni dopo. Il nuovo album “ Primo amore”, in uscita il 7 maggio, racconta il cantautore romano da una nuova angolazione, come ammette lui stesso nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, raccontando come il tempo gli abbia concesso di perdersi e ritrovarsi. “Ho attraversato un periodo davvero insolito per me” dice Alessandro, 46 anni. “A gennaio 2020 avevo suonato alla ‘ Curieuse Nocturne’ al Museo d’Orsay di Parigi, davanti a cinquemila persone: c’era entusiasmo, avevamo annunciato il tour e il futuro sembrava pieno di promesse, soprattutto per il disco a cui stavo lavorando.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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