Nasce l’app Manfredonia a Domicilio un nuovo modo di vivere e portare la città con sé

È stata lanciata a Manfredonia l’app “Manfredonia a Domicilio”, pensata per facilitare l’accesso alle informazioni sulla città. Con questa applicazione, gli utenti possono acquistare, prenotare e consultare i servizi disponibili nel territorio in modo rapido e diretto. L’obiettivo è offrire un modo innovativo per vivere e scoprire le opportunità locali attraverso un’unica piattaforma digitale.

MANFREDONIA - Nasce oggi a Manfredonia un nuovo modo di fruire le informazioni, un nuovo modo di acquistare o prenotare, un nuovo modo di consultare ciò che la città offre. L'idea nasce da un'esigenza molto concreta, quella di rendere la città più accessibile, più organizzata e più connessa. Manfredonia a Domicilio è una app che raccoglie in un unico spazio digitale tutto ciò che serve davvero per vivere la città: informazioni utili, servizi, attività locali, eventi e iniziative. Nell'app potrete trovare numeri e riferimenti importanti e accedere facilmente alle realtà presenti sul territorio.