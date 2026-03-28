Le probabili formazioni di Manfredonia-Gravina Torna Urain

Domani si disputerà la partita tra Manfredonia e Gravina. La formazione di casa dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1, con Brahja tra i pali, Biagioni, Nobile e Spinelli in difesa, e Rondinella, Ceparano, Di Maso, e Carullo a centrocampo. In attacco, Jallow, Hernaiz e Urain sono i giocatori più probabili titolari. Urain torna a disposizione dopo un'assenza.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), Carullo; Jallow, Hernaiz; Urain. Allenatore: D’Angelo (Pezzella squalificato) GRAVINA (3-5-2): Colzani (06), Molnar, Melito, Dachille (05); Viti, Basanisi, Tanasa, Alba, Lagonigro (07); Santoro, Scaringella. Allenatore: Ragno. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le probabili formazioni di Manfredonia-Gravina. Torna Urain Articoli correlati Fasano-Manfredonia: le probabili formazioniTrasferta difficile per i sipontini che dovranno rinunciare ad Urain, squalificato. Leggi anche: Manfredonia, squalificato Urain per un turno. Stangata per Marruocco (Paganese) Una raccolta di contenuti su Le probabili formazioni di Manfredonia... Discussioni sull' argomento Nardò–Francavilla 2-1, i granata restano agganciati alla corsa playoff; Manfredonia - FBC Gravina Pronostico e confronto quote 29.03.2026; Città di Fasano-Manfredonia 2-1: diretta live e risultato finale. Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord U21 | Quote: qualche novità (qualificazioni, 26 marzo 2026)Probabili formazioni Italia Macedonia del Nord U21: qualche novità per Silvio Baldini in vista del doppio impegno per le qualificazioni agli Europei. ilsussidiario.net Manfredonia-Gravina a Budriesi di Bologna - facebook.com facebook