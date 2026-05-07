Lungo la strada SP 60 Borgo Tavernola, a Manfredonia, si sono formate diverse voragini che rendono difficile la circolazione. Un rappresentante locale ha mostrato le aree colpite, evidenziando le condizioni della carreggiata. La strada presenta numerosi buchi e avvallamenti, creando disagi per gli automobilisti che percorrono quella tratta. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che sono state invitate a intervenire per mettere in sicurezza la strada.

COMUNICATO STAMPA SP 60 Borgo Tavernola – Manfredonia: una gimkana tra le voragini. “Le auto le revisioniamo ogni 2 anni, le strade ogni 50?” Transitando sulla Strada Provinciale 60 che da Borgo Tavernola porta a Manfredonia, mi sono trovato davanti uno scenario indegno di un Paese civile: voragini e buche profonde su entrambi i sensi di marcia. Dopo i primi chilometri di asfalto decente, la SP 60 diventa una trappola. Ho dovuto ridurre la velocità a 30 kmh e fare una vera gimkana per evitare le buche più grandi, finendo inevitabilmente in quelle più piccole. Una situazione di pericolo costante per auto, moto, mezzi agricoli e pullman.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, SP60 Borgo Tavernola, Marasco: “Ecco le voragini”

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