Il consigliere comunale ha commentato la situazione dell'illuminazione pubblica a Manfredonia, criticando l'operato della ditta incaricata alla gestione del servizio. Secondo quanto dichiarato, ci sono evidenti carenze nell'efficienza e nella qualità delle luci lungo le strade della città. La questione riguarda anche i problemi riscontrati nell'intervento e nella manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblico.

Il Sindaco di Manfredonia è il responsabile primo della sicurezza e dell'incolumità pubblica (art. 50 TUEL), garantendo la corretta manutenzione e funzionalità della pubblica illuminazione, considerata pertinenza stradale. Una mancata illuminazione, se causa di incidenti o pericoli, comporta responsabilità civili e penali, con obbligo di vigilanza h24. Responsabilità Civile e Penale: Il Comune (e il Sindaco come legale rappresentante) risponde dei danni provocati da una cattiva illuminazione, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile (custodia), a meno che non dimostri il caso fortuito. Obblighi di Manutenzione: La pubblica illuminazione è un "arredo funzionale" della strada, la cui manutenzione è obbligatoria per garantire la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Illuminazione pubblica e ditta appaltatrice inefficiente a Manfredonia”

Articoli correlati

Scuola, cantieri Pnrr fermi: la Provincia rescinde il contratto con la ditta appaltatriceL'Ente ha interrotto i rapporti con l'impresa edile incaricata della messa in sicurezza degli istituti della Piana del Sele.

Illuminazione pubblica, ecco tutti i cantieriCon l’avvio del 2026, a Monza prosegue il piano di efficientamento della rete di illuminazione pubblica.

Tutto quello che riguarda Marasco Illuminazione pubblica e ditta...

Finale Emilia: lavori di efficientamento della pubblica illuminazione e pavimentazione piazza GramsciNel mese di marzo riprenderanno i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, mediante la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a tecnologia LED che consentiranno ... sassuolo2000.it

Illuminazione pubblica, il 35% di città e uffici usa impianti tradizionali. «Con luci smart risparmi fino all’80%, pari a 12 mila nuovi alberi l’anno»In Italia ci sono 10 milioni di punti luce pubblici. Di questi ormai il 65% è stato convertito alla tecnologia Led che consente un notevole risparmio energetico alle amministrazioni. L’introduzione di ... corriere.it