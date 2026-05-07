Manfredonia Hernaiz a IlSipontino | Sul futuro non ho ancora preso una decisione

In un’intervista rilasciata a IlSipontino, Hernaiz ha commentato il momento attuale, descrivendo la stagione come “bellissima” e sottolineando che la salvezza è stata raggiunta all’ultima giornata. Ha anche affermato di non aver ancora deciso quale sarà il suo futuro, lasciando aperta la possibilità di ulteriori decisioni. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione, senza approfondimenti o ipotesi.