Manfredonia Hernaiz a IlSipontino | Sul futuro non ho ancora preso una decisione
In un’intervista rilasciata a IlSipontino, Hernaiz ha commentato il momento attuale, descrivendo la stagione come “bellissima” e sottolineando che la salvezza è stata raggiunta all’ultima giornata. Ha anche affermato di non aver ancora deciso quale sarà il suo futuro, lasciando aperta la possibilità di ulteriori decisioni. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione, senza approfondimenti o ipotesi.
“Momento bellissimo, la salvezza l’aspettavamo da tanto, ma purtroppo è arrivata all’ultima giornata” così Hernaiz in una intervista a IlSipontino. Sul futuro: “Un anno difficile, avevo iniziato bene, ma ho subito un infortunio serio ed è sempre difficile tornare in forma. Futuro? Non. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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“ : ` ” 21 maggio 2026 Ore 17:00 Palazzo Celestini – Manfredonia https://www.ilsipontino.net/rotary-club-manfredonia-convegn - facebook.com facebook