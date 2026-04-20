Il presidente del Comitato Olimpico ha dichiarato di non aver ancora deciso se presentare la sua candidatura. Ha specificato di non aver preso una decisione definitiva in merito, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi di questa incertezza. La comunicazione arriva in un momento in cui si fanno ipotesi e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali. Nessuna indicazione è stata data riguardo alle prossime mosse o alle eventuali motivazioni dietro questa scelta.

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© Juventusnews24.com - Malagò: «Non ho ancora preso una decisione definitiva sulla mia candidatura»

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