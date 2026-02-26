Brignone dopo i due ori a Milano Cortina | Futuro? Non ho ancora preso una decisione

Dopo aver conquistato due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, Federica Brignone si trova a valutare il suo futuro nel mondo dello sci. La campionessa ha dichiarato che la sua decisione dipenderà principalmente dal suo stato di salute e dal modo in cui si sentirà nei prossimi mesi. La sua volontà di proseguire o fermarsi resta ancora da definire.

(Adnkronos) – Federica Brignone va avanti dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? "Dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura, farò fatica. Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno". La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica (SuperG e gigante), ha raccontato le sue sensazioni al termine dei. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Federica Brignone, dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina torna al JMedical: applausi per la campionessa dello sci – VIDEO

Milano-Cortina: Fontana, 'altri due ori, bravissime Brignone e Vittozzi'Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Altri due ori per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina.

Brignone preoccupa i tifosi: Dopo le Olimpiadi parecchi problemi, se continua così...La bicampionessa olimpica è a Soldeu per la Coppa del Mondo, ma sente ancora dolore al ginocchio: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Federica Brignone: Ho parecchio dolore, se non miglioro sarà difficile esserci il prossimo annoDopo le due medaglie d'oro alle Olimpiadi Brignone è tornata a competere nella Coppa del Mondo, ma le sue condizioni non sono migliorate: Il danno ... fanpage.it

Flora Tabanelli, medaglia di bronzo in ski freestyle alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è tornata a scuola, dove i compagni e gli insegnanti le hanno riservato un’accoglienza a dir poco speciale. Flora ha 18 anni e frequenta l’ultimo anno del liceo artistico dell - facebook.com facebook

Il Friuli Venezia Giulia chiude Milano-Cortina con 3 medaglie! Lisa Vittozzi oro nell’inseguimento e argento nella staffetta mista Bronzo per Davide Graz nella staffetta di fondo 4° posto per Lara Della Mea Ora occhi sui Paralimpici (6 marzo) con Vozza e x.com