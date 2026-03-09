Calcio a cinque Futsal Massa col brivido Va sotto col Maremma poi raddrizza la gara

Nel match di calcio a cinque, la squadra di Massa ha rischiato di perdere contro il Maremma, che si è portata in vantaggio. Tuttavia, i padroni di casa sono riusciti a recuperare, portando a casa la vittoria con il punteggio di 4-3. Tra i giocatori di Massa figurano Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca e Mussi Ga.

futsal massa 4 futsal maremma 3 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi Ga., Mussi Gi., Ammannati, Menchini. All. Ussi. FUTSAL MAREMMA: Sacconi, Pasquini, Villano, Tammaro, Simone, Pagano, Falaschi, Ammalati, De Vita, Salzano, Principato. All. Righini. Arbitro: Giacomelli di Pisa. Marcatori: Ammannati (Mas), Mussi G. (Mas), Menchini (Mas), Del Freo (M), Falaschi 2 (Mar), Principato (Mar). MASSA – Ha rischiato il patatrac il Futsal Massa nel campionato di serie C2 in una gara contro l'ultima che doveva essere facile ma che si è fatta molto complicata scaldando gli animi. I maremmani, conducevano 3 a 2 a poco dalla fine.