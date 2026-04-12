Mancata comunicazione degli atti al difensore giudice annulla la condanna

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un uomo di 47 anni, residente in provincia di Caserta, e ha disposto il rinvio del procedimento a un’altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. La decisione si è basata sulla mancata comunicazione degli atti al difensore durante il procedimento, rendendo necessario un nuovo giudizio. La vicenda riguarda una condanna precedente, ora annullata, e il processo dovrà riprendere da capo.