Mancata comunicazione degli atti al difensore giudice annulla la condanna
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un uomo di 47 anni, residente in provincia di Caserta, e ha disposto il rinvio del procedimento a un’altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. La decisione si è basata sulla mancata comunicazione degli atti al difensore durante il procedimento, rendendo necessario un nuovo giudizio. La vicenda riguarda una condanna precedente, ora annullata, e il processo dovrà riprendere da capo.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di Simmaco Palmiero, casertano 47enne, disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio.Il caso riguarda una condanna a quattro mesi di arresto per il reato.🔗 Leggi su Casertanews.it
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