Bresso stretta sui controlli | multe e denunce per false dichiarazioni di ospitalità

A Bresso, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla dichiarazione di ospitalità, emettendo cinque verbali e denunciando quattro persone. Le sanzioni ammontano complessivamente a 5.000 euro. L’operazione mira a verificare la correttezza delle dichiarazioni e a contrastare eventuali irregolarità legate alle attestazioni di ospitalità. Le verifiche proseguono sul territorio comunale.

Quattro denunce e cinque verbali con sanzioni per complessivi 5mila euro. Il comando di polizia locale di Bresso rafforza l’attività di controllo sul territorio in merito alle dichiarazioni di ospitalità. E sono stati quattro i cittadini stranieri deferiti all’autorità giudiziaria con l’accusa di falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell'ultima settimana. A occuparsi delle verifiche in merito è la polizia Edilizia a cui è stato affidato anche il compito di monitorare le dichiarazioni di ospitalità. Molte irregolarità, infatti, come precisano dal comando, emergono nell’ambito di accertamenti legati a sovraffollamento abitativo, cambi di destinazione d’uso degli immobili o controlli nei cantieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Bresso, controlli a tappeto. Multe a bar e centri massaggiPattugliamenti nei quartieri, posti di blocco nelle strade principali e controlli negli esercizi commerciali del territorio cittadino da parte della...

Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multeÈ stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari di controllo del...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Stretta sui controlli nei luoghi della movida. In arrivo le sanzioniPAVIA. Per adesso gli agenti della questura e della polizia locale si sono limitati a delle verifiche sulla regolarità dei locali del centro, ma per chi non ha superato i test la vicenda potrebbe ... laprovinciapavese.gelocal.it

Polizia locale, stretta sui controlli. Recuperato mezzo milione di tasseIn occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono del Corpo, la Polizia Locale di Montemurlo traccia il bilancio di un anno di intensa attività e festeggia l’organico tornato a pieno regime ... lanazione.it