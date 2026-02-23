Lavori alla rete idrica Hera annuncia | Possibili cali di pressione dell' acqua

Hera ha annunciato che i lavori sulla rete idrica nel comune di San Pietro in Casale causano possibili cali di pressione dell’acqua a Poggio Renatico. Le operazioni, che dureranno dalle 7.30 alle 16.30 di martedì 24, comportano interruzioni temporanee nel flusso idrico. Gli interventi mirano a migliorare la rete e ridurre i guasti futuri. Molti residenti potrebbero notare una diminuzione della pressione durante queste ore.

Ancora cantieri sul territorio. Hera fa sapere che dalle 7.30 alle 16.30 circa di martedì 24, in seguito a lavori sulla rete idrica nel comune di San Pietro in Casale, nel Bolognese, potrebbero verificarsi cali nella pressione dell'acqua distribuita a Poggio Renatico. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24 il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

Lavori al nodo idraulico nell'area dell'ex pensile, possibili cali di pressione dell'acquaIl Gruppo Hera ha avviato lavori al nodo idraulico nell'area dell'ex pensile, causando possibili diminuzioni della pressione dell’acqua a Consandolo.

