Domani, giovedì 16 aprile 2026, verranno eseguiti lavori idrici a Isernia che comporteranno una modifica temporanea alla distribuzione dell’acqua nella città. Durante le operazioni, si prevede un possibile calo di pressione nelle reti di distribuzione. La modifica è pianificata e durerà tutto il giorno, senza altre comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali disservizi prolungati.

Domani, giovedì 16 aprile 2026, la gestione delle risorse idriche a Isernia subirà una temporanea alterazione operativa dovuta a interventi strutturali programmati. La Grim Scarl procederà infatti alla posa di nuovi misuratori di portata per la distrettualizzazione della rete, con possibili cali di pressione o interruzioni del servizio a partire dalle ore 08:30. L’attività tecnica si concentrerà in zone specifiche del capoluogo pentro, interessando la località Tiegno, viale Europa e il tratto di via San Ippolito situato dopo l’area del centro commerciale. Gli operatori lavoreranno all’installazione dei dispositivi necessari per l’ammodernamento delle infrastrutture, un passaggio fondamentale previsto dal piano di gestione idrica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, lavori idrici domani: rischio cali di pressione in città

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