Man of Tomorrow | una star di Scream entra nel cast

Nel 2027 uscirà nelle sale cinematografiche il secondo film dedicato al supereroe interpretato da David Corenswet. La produzione ha annunciato l'aggiunta di nuovi attori al cast, ampliando così il gruppo di interpreti coinvolti nel progetto. La notizia arriva mentre il film si avvicina alla fase di riprese e post-produzione, con i dettagli sul cast ancora in fase di conferma.

Nel 2027 arriverà nelle sale la seconda avventura del supereroe interpretato da David Corenswet e la lista di interpreti continua ad allungarsi. Il cast di Man of Tomorrow, che continuerà la storia di Superman nella versione interpretata da David Corenswet, si è arricchito con l'arrivo di una star di Scream. L'attore Matthew Lillard ha infatti ottenuto un ruolo nel nuovo tassello del DCU che è scritto, diretto e prodotto da James Gunn. L'arrivo di Lillard nel cast La produzione di Man of Tomorrow non ha voluto rivelare i dettagli della parte assegnata all'attore che è stato recentemente uno dei protagonisti della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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