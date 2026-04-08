L'attrice, indicata in passato come possibile interprete di Wonder Woman, avrebbe fatto un'audizione per il sequel diretto da James Gunn. Nel cast di Superman: Man of Tomorrow, il sequel diretto da James Gunn con protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, sembra ci sarà anche Adria Arjona. Le fonti di Deadline hanno condiviso qualche dettaglio del ruolo che l'attrice potrebbe ottenere se le trattative con i produttori del film DC andranno in porto. Il possibile ruolo di Adria nel sequel Secondo il sito, Adria Arjona avrebbe partecipato all'audizione per la parte di Maxima, la regina guerriera che ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 1990. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruolo

Man of Tomorrow: il protagonista di una serie DC entra nel cast di sequel di SupermanUna della star della serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, farà parte del gruppo di interpreti al lavoro sul film diretto da James Gunn.

Man of Tomorrow: Tutto sul Sequel di Superman con Brainiac e MaximaJames Gunn espande il DCU: nel nuovo film del 2027 vedremo l'inedita alleanza tra l'Uomo d'Acciaio e Lex Luthor contro la minaccia cosmica.

Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruoloL'attrice, indicata in passato come possibile interprete di Wonder Woman, avrebbe fatto un'audizione per il sequel diretto da James Gunn. movieplayer.it

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