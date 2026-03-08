Mamma e figlia uccise si rischia il blocco del processo | Isolamento ha devastato cervello di Kaufmann

Nell'udienza del 9 marzo, il giudice dovrà decidere se sospendere temporaneamente il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia. La decisione arriva in un momento in cui si discute della condizione psichiatrica dell'imputato, dopo che si è parlato di un possibile isolamento che avrebbe avuto effetti devastanti sul suo cervello. La questione riguarda principalmente la stabilità del procedimento legale.

Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili. Kaufman a processo: “Mi chiamo Rexal Ford’, e ride in aulaFrancis Kaufman oggi è in Tribunale per il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere di compagna e figlia.

Villa Pamphili, l’avvocato di Kaufman: “È in isolamento da 8 mesi, avrebbero spappolato il cervello a chiunque”Il 23 febbraio la corte d'Assise di Roma dovrà sciogliere la riserva e dichiarare l'imputato capace o meno di sostenere il proseguire del...

