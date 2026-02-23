Sì sono la mamma Scomparsa e data per morta trovata dopo 24 anni

Da caffeinamagazine.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre di tre figli, scomparsa poco prima di Natale, si è riapparsa dopo 24 anni, facendo emergere un intreccio di dolore e mistero. La sua assenza aveva lasciato una scia di interrogativi e speranze infrante nel corso di due decenni. La scoperta ha portato alla luce dettagli sconosciuti sulla sua vita e sulle ragioni della sua lunga lontananza. Ora si cerca di capire cosa abbia spinto questa donna a sparire e a tornare.

Per oltre vent’anni è stata un’assenza che pesava come un macigno. Una madre di tre figli, svanita nel nulla poco prima di Natale, aveva lasciato dietro di sé solo domande, ipotesi e un dolore mai davvero sopito. La sua scomparsa era stata definita fin dall’inizio “inquietante”, un caso che aveva mobilitato investigatori e volontari, alimentando la convinzione che quella donna fosse in pericolo e che non si fosse allontanata per propria volontà. >> Ultimo choc alle Olimpiadi: vince l’Oro e subito dopo le danno la notizia più brutta. “Scusate, è morta”: l’annuncio arriva così Era il dicembre del 2001 quando uscì di casa con un obiettivo semplice e familiare: fare shopping natalizio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Donna di 32 anni trovata morta in un lago: scomparsa dopo essere uscita da lavoro

Leggi anche: Donna trovata morta a 32 anni nel lago a Champoluc: era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro, indagano i carabinieri

Federica Torzullo scomparsa, si scava in una discarica - Vita in Diretta 16/01/2026

Video Federica Torzullo scomparsa, si scava in una discarica - Vita in Diretta 16/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federica Brignone, la mamma: Lo slalom gigante è la gara che mi stressa di più. Dopo l'infortunio ci bastava vederla in piedi; Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso: la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende, mentre l’inchiesta fa luce sui possibili errori; Sono fiera del mio Paese, ci hanno preso in braccio. La forza della mamma di Achille, morto a Crans-Montana; Fine di un'agonia, si è spento il piccolo Domenico, la mamma: una Fondazione in nome di mio figlio. Si aggrava la posizione degli indagati.

«Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto»: la confessione che spiega tutto«Sono del ’95, nato a Catania, ma cresciuto ad Aci Castello». Fragola parte da lì, dalle origini. I genitori si separano quando lui ha tre anni. «Mamma ci ha cresciuti, papà lo vedevamo nei weekend, ... ilmattino.it