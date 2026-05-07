Mamma e figlia morte con ricina a Campobasso il movente in attriti familiari | nuovo interrogatorio per la cugina

A fine dicembre, una donna e sua figlia sono morte a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa di una sostanza velenosa. Le indagini indicano che la causa potrebbe essere collegata a divergenze all’interno della famiglia. La polizia ha ascoltato nuovamente una cugina, ritenuta coinvolta, nell’ambito delle verifiche sul caso. La morte delle due persone ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Secondo chi indaga sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia decedute a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per avvelenamento da ricina, il movente sarebbe da ricercare in alcuni attriti familiari. La cugina di Gianni Di Vita, Laura, sarà sentita per la quarta volta: la donna sarebbe molto vicina alla famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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