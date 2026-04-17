Madre e figlia morte a Campobasso per la ricina interrogata per 4 ore la cugina del marito | è la seconda volta

A Campobasso, ieri, la cugina del marito di due donne decedute a causa di avvelenamento da ricina è stata ascoltata in Questura per quattro ore. Questa è la seconda volta che viene sottoposta a interrogatorio. La donna è stata chiamata a rispondere alle domande degli inquirenti riguardo alle morti avvenute nel periodo natalizio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle indagini o su eventuali sviluppi è stato comunicato.

Ieri 16 aprile in Questura a Campobasso per quattro ore di fila è stata sentita per la seconda volta la cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina nel periodo natalizio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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