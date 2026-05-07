Mamdani in bici con le famiglie newyorkesi nella giornata nazionale della bicicletta – Il video

In occasione della Giornata nazionale della bicicletta, il nuovo sindaco di New York ha partecipato a una pedalata collettiva con studenti e famiglie lungo le piste ciclabili di Brooklyn. La manifestazione è stata documentata anche attraverso un video. La pedalata ha coinvolto diverse persone che hanno percorso le nuove infrastrutture dedicate alle biciclette. La giornata ha visto la presenza di numerosi cittadini lungo il percorso.

In occasione della Giornata nazionale della bicicletta, il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani ha partecipato a una pedalata collettiva insieme a studenti e famiglie lungo le nuove piste ciclabili realizzate a Brooklyn. L’iniziativa, documentata in un video diffuso online, ha rapidamente ottenuto grande visibilità sui social diventando virale. Secondo quanto dichiarato, Mamdani aveva promesso durante la campagna elettorale di ampliare e rendere più accessibili le infrastrutture ciclabili della città. Nei suoi primi 100 giorni di mandato aveva già mostrato l’intenzione di rendere New York più favorevole alla mobilità su due ruote. La nuova pista ciclabile di Brooklyn.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Le Frecce Tricolore sorvolano l'Altare della Patria per la Giornata dell'Unita Nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Le Frecce Tricolore hanno sorvolato l’Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità... L'arrivo di Mattarella all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mamdani partecipa al ‘Five Boro Bike Tour’ di New York; Brooklyn punta sulle bici, Mamdani annuncia due nuovi bike boulevard; Met Gala, no di Mamdani e Streep per protesta contro Bezos. Usa, il sindaco Mamdani in bici con i bambini per le strade di New York: Che splendida giornataIl sindaco Zohran Mamdani ha postato sui social un video che lo vede sfilare in bicicletta sulle nuove piste ciclabili di Bergen Street, a Brooklyn, New York. Ho partecipato all'iniziativa NY's Cutes ... repubblica.it Comunista? No, si dice ciclista, l'ironia del candidato Mamdani in bici per le strade di New YorkIn un video pubblicato nei suoi canali social, il candidato dem a sindaco di New York Zohran Mamdani attraversa il centro di New York in bici per promuovere la mobilità green. A chi gli urla ... repubblica.it NYC Trans & Queer Coalition chiede a Zohran Mamdani più fondi per servizi trans e queer: assistenza sanitaria per giovani, aiuti legali e sostegno ai sex worker. x.com Prima della compravendita alla Park East Synagogue, il sindaco Zohran Mamdani si è espresso contro la possibilità che le vendite di terreni potenzialmente illegali siano facilitate all'interno della città di New York - facebook.com facebook