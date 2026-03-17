L' arrivo di Mattarella all' Altare della Patria per la Giornata dell' Unità Nazionale – Il video

Il 17 marzo 2026, il Presidente della Repubblica si è recato all'Altare della Patria a Roma per partecipare alla cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale. L’evento commemorativo ha coinvolto la presenza delle autorità e la partecipazione pubblica. La visita del capo dello Stato si inserisce nelle celebrazioni ufficiali dedicate alla storia e ai simboli nazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro da parte della prima carica dello Stato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Unità d'Italia, l'arrivo di Mattarella e Meloni all'Altare della PatriaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Altare della Patria in occasione del 165° anniversario dell’Unità nazionale. Leggi anche: Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria Tutti gli aggiornamenti su Altare della Patria Temi più discussi: Sito Istituzionale | Martedì 17 cerimonia all'Altare della Patria; Roma, cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella: chiusure e deviazioni al traffico; Giornata dell’Unità Nazionale: Mattarella all’altare della Patria - Aise.it; Oggi Roma si ferma per l'Unità Nazionale: il programma completo delle celebrazioni. L'arrivo di Mattarella all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità NazionaleIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La cerimonia h ... ilgiornale.it Sergio Mattarella, l'arrivo del Presidente all'altare della patria per la giornata dell'Unità nazionale VIDEOIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno ... ilgazzettino.it DIRETTA | Altare della Patria, la deposizione di una corona d'alloro in occasione del 165° anniversario dell'Unità nazionale. #ANSA - facebook.com facebook DIRETTA | Altare della Patria, la deposizione di una corona d'alloro in occasione del 165° anniversario dell'Unità nazionale. #ANSA x.com