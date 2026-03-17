Le Frecce Tricolore sorvolano l' Altare della Patria per la Giornata dell' Unita Nazionale – Il video

Le Frecce Tricolore hanno attraversato il cielo di Roma sorvolando l’Altare della Patria durante la cerimonia dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento si è svolto il 17 marzo 2026 e ha coinvolto la forza aerea italiana nel tradizionale volo celebrativo. Il passaggio delle Frecce Tricolore è stato ripreso in un video diffuso dall’agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Le Frecce Tricolore hanno sorvolato l’Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti, tra gli altri, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati L'arrivo di Mattarella all'Altare della Patria per la Giornata dell'Unità Nazionale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Altare della Patria a Roma, in occasione della... Leggi anche: Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria Le Frecce Tricolore sorvolano l'Altare della Patria per la Giornata dell'Unita Nazionale Altri aggiornamenti su Frecce Tricolore Argomenti discussi: Frecce Tricolori sopra i cieli del Nordest Guarda il video del passaggio. Le Frecce Tricolore sorvolano l'Altare della Patria per la Giornata dell'Unita NazionaleLe Frecce Tricolore hanno sorvolato l’Altare della Patria a Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La cerimonia ha previsto la deposizi ... ilgiornale.it Frecce Tricolori a Roma oggi 17 marzo 2026: orario, dove vederle e perché sorvolano la capitaleLe Frecce Tricolori tornano a sorvolare Roma in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Un passaggio breve, ma capace di fermare la città. Teste ... msn.com