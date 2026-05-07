Malucelli veste di rosa Prima volta al Giro d’Italia

A 32 anni, e con il prossimo compleanno a ottobre, questa è la prima volta che un ciclista partecipa al Giro d’Italia. Dopo aver corso in altre competizioni, ha deciso di affrontare questa grande prova, indossando per la prima volta la maglia rosa. La partenza della corsa è avvenuta questa mattina, con la presentazione della squadra e le prime fasi di gara lungo le strade italiane.

La prima volta non si scorda mai. Anche se arriva a 32 anni – 33 a ottobre – il primo Giro d’Italia è davvero difficile da dimenticare: il ciclista forlivese Matteo Malucelli, con la sua Astana, domani sarà al via della 109ª edizione della corsa in rosa, uno dei soli due romagnoli presenti: l’altro è il faentino Manuele Tarozzi della Bardiani. Malucelli, naturalmente, punterà alle volate che non mancano in questo Giro, ovvero la specialità della casa. Con lui, con la squadra di affiliazione kazaka, ci saranno la punta di diamante Davide Ballerini, nonché gli altri italiani Alberto Bettiol, Christian Scaroni e Diego Ulissi, poi il colombiano Harold Martin Lopez, il belga Arjen Livyns e l’uruguayano Thomas Guillermo Silva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Malucelli veste di rosa. Prima volta al Giro d’Italia Notizie correlate Il "rookie" di 32 anni: la grande occasione di Matteo Malucelli al Giro d'ItaliaSe c’è una storia di perseveranza e riscatto in questa Xds Astana, è senza dubbio quella di Matteo Malucelli. Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Roma si tinge ancora una volta di rosa Contenuti e approfondimenti Si parla di: Malucelli veste di rosa. Prima volta al Giro d’Italia. Malucelli veste di rosa. Prima volta al Giro d’ItaliaLa prima volta non si scorda mai. Anche se arriva a 32 anni – 33 a ottobre – il primo Giro d’Italia è davvero difficile da dimenticare: il ciclista forlivese Matteo Malucelli, con la sua Astana, ... sport.quotidiano.net Malucelli wears pink. His first appearance at the Giro d'Italia.La prima volta non si scorda mai. Anche se arriva a 32 anni – 33 a ottobre – il primo Giro d’Italia è davvero difficile da dimenticare: il ciclista forlivese Matteo Malucelli, with her Astana, domani ... sport.quotidiano.net