Il rookie di 32 anni | la grande occasione di Matteo Malucelli al Giro d' Italia
A 32 anni, Matteo Malucelli si prepara a vivere una grande occasione al Giro d’Italia con la squadra Xds Astana. La sua presenza nel team rappresenta un momento importante nella sua carriera, dopo aver affrontato diverse esperienze nel ciclismo professionistico. La partecipazione alla gara più prestigiosa del calendario italiano segna un punto di svolta per il corridore, che affronterà questa sfida con l’obiettivo di mettersi in mostra.
Se c’è una storia di perseveranza e riscatto in questa Xds Astana, è senza dubbio quella di Matteo Malucelli. Mentre molti corridori arrivano al debutto in un Grande Giro poco più che ventenni, il velocista romagnolo taglierà questo traguardo alla soglia dei 32 anni, dimostrando che nel ciclismo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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