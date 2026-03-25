Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio Abbattuti mille volatili in 12 ore | erano destinati anche alla macellazione

A Campi Bisenzio è stato segnalato un caso di influenza aviaria in un allevamento di volatili. In seguito alla scoperta, sono stati abbattuti circa mille uccelli in un arco di 12 ore. Gli animali coinvolti erano destinati sia alla macellazione che al ripopolamento per attività venatorie. La situazione ha portato a interventi immediati per contenere il contagio.

Campi Bisenzio (Firenze), 25 marzo 2026 – Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte destinati alla macellazione e in parte al ripopolamento per scopi venatori. Gli animali, circa un migliaio, viene spiegato dalla Asl in una nota, sono stati tutti abbattuti nel giro di circa 12 ore dalla comunicazione arrivata alla Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare di Asl Toscana centro, con un intervento tempestivo che ha impegnato le autorità veterinarie in un ingente operazione per garantire la sicurezza sanitaria. La notifica è stata trasmessa agli operatori venerdì pomeriggio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazione Articoli correlati Leggi anche: Influenza aviaria, individuato e isolato focolaio in un allevamento di fagiani Leggi anche: Ruba un pacco appena consegnato dal corriere: erano medicinali destinati alla farmacia