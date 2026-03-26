Caso di aviaria nell’allevamento Abbattuti mille volatili in 12 ore | Destinati anche alla macellazione

In un allevamento sono stati abbattuti mille volatili in 12 ore a causa di un caso di aviaria. È stata istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri, mentre sono in corso accertamenti sanitari sui lavoratori presenti nell’area. L’operazione si è svolta rapidamente per contenere la diffusione del virus.

Mille volatili soppressi, una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri, accertamenti sanitari in corso sui lavoratori. Sono le conseguenze di un caso di influenza aviaria registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte destinati alla macellazione e in parte al ripopolamento per scopi venatori. Gli animali, circa un migliaio di esemplari, prevalentemente anatre ma anche fagiani, quaglie e pernici, sono stati tutti abbattuti nel giro di 12 ore dalla comunicazione arrivata alla Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Asl Toscana Centro. La notifica era stata trasmessa venerdì pomeriggio dal centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, dove erano stati portati i campioni prelevati dall’Ausl Toscana Centro a seguito di una segnalazione della Usl di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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