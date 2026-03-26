Mercoledì 25 marzo presso il Policlinico di Foggia è stato presentato e inaugurato il nuovo Fibroscan, uno strumento diagnostico di ultima generazione. Questo dispositivo consente di valutare le patologie epatiche in modo rapido e indolore, eliminando la necessità di biopsie invasive. La novità rappresenta un aggiornamento importante per le procedure cliniche dell'ospedale.

Il Fibroscan, noto anche come elastografia epatica, è una metodica diagnostica non invasiva che consente di valutare la salute del fegato in modo rapido e indolore. L’esame è semplice, dura pochi minuti ed è paragonabile a un’ecografia. Permette inoltre di rilevare anche l’eventuale accumulo di grasso (steatosi) e monitorare nel tempo l’evoluzione delle patologie epatiche. Il principale vantaggio del Fibroscan è quello di evitare, nella maggior parte dei casi, il ricorso alla biopsia epatica. “Si tratta di un esame che ci consente di valutare lo stato del fegato senza procedure invasive”, spiega il professor Sacco. “In passato era necessario ricorrere alla biopsia epatica, un esame più complesso e con possibili complicanze. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Stop alle biopsie invasive al Policlinico di Foggia: con il Fibroscan la diagnosi del fegato diventa rapida e indolore

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