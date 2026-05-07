malata in gravidanza per il cup non era urgente costretta a pagare il privato

Una donna in gravidanza ha raccontato di aver avuto bisogno di cure mediche urgenti, ma il Centro unico di prenotazione (Cup) ha considerato la richiesta non prioritaria. Di conseguenza, ha deciso di rivolgersi a un privato per ottenere assistenza, pagando di tasca propria. La donna ha spiegato di aver avuto valori alterati e di sentirsi molto male, sostenendo di non poter attendere ulteriormente.

"Stavo malissimo e avevo tutti i valori sballati, non potevo attendere oltre". È l’appello disperato di Wendy, una giovane donna di Jesi alla dodicesima settimana di gravidanza, che si è trovata intrappolata nelle maglie di una sanità che sembra averle voltato le spalle nel momento di massima fragilità. Nonostante un’impegnativa con codice di urgenza "U" e lo stato di gestazione, la donna è stata costretta a pagare di tasca propria una visita specialistica per non mettere a rischio la propria salute e quella del nascituro. Tutto ha inizio lo scorso 28 aprile, quando la ginecologa del consultorio dell’Ast Ancona, riscontrando esami del sangue preoccupanti legati alla tiroide di Hashimoto, prescrive una visita endocrinologica immediata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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She wed her stepson, then her ex-husband revived! Now the son is a powerful lord for her!

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